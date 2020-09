Caso Willy Monteiro: Parla Federico Riccardo Zurma (Di mercoledì 9 settembre 2020) E’ stato un apprezzamento rivolto ad alcune ragazze del gruppo di Colleferro da parte di ragazzi del gruppo di Artena a determinare la rissa che ha poi portato al pestaggio mortale di Willy Monteiro. A raccontare i fatti – secondo l’ordinanza del gip di Velletri Giuseppe Boccarrato – è Federico Riccardo Zurma: ”Mentre stavamo scendendo lungo le scale che portano a Largo Oberdan poco dopo l’1.30 – è il suo ricordo – siamo stati avvicinati io ed altri amici da tre ragazze di nostra conoscenza che hanno spiegato di essere state importunate da alcuni ragazzi di Artena. Io ed il mio amico Alessandro, fidanzato di una delle tre giovani, siamo andati a chiederne conto. Abbiamo iniziato a discutere, ho ricevuto un pugno e poi è scoppiato il ... Leggi su ilcorrieredellacitta

