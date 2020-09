California in fiamme: ettari di boschi distrutti, ancora evacuazioni e feriti tra i vigili del fuoco (Di mercoledì 9 settembre 2020) Le fiamme continuano a divampare in California: si registrano ancora evacuazioni e diversi feriti tra i vigili del fuoco. distrutti nelle scorse ore quasi mille ettari di boschi, un record negativo. Gli elicotteri hanno recuperato 164 persone nelle ultime ore: in precedenza le operazioni erano state interrotte a causa del fumo dopo che erano state tratte in salvo circa 200 persone. Quattordici vigili del fuoco sono rimasti feriti durante il tentativo di evitare la distruzione di una stazione antincendio nel parco nazionale di Los Padres. Secondo lo U.S. Forest Service, alcuni soccorritori sono rimasti ustionati, altri hanno accusato sintomi di ... Leggi su meteoweb.eu

