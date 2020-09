Calciomercato Inter – Affari e trattative 9 settembre (Di mercoledì 9 settembre 2020) Il Calciomercato Inter vede finalmente l’annuncio di Kolarov, mentre si attende ancora la risoluzione del contratto di Vidal con il Barcellona, ma il futuro sarà ancora di Lautaro. Kolarov ufficiale e primo allenamento Aleksandar Kolarov è da ieri un nuovo calciatore dell’Inter. Il serbo è stato prelevato dalla Roma per 1,5 milioni di euro più bonus e firma un contratto annuale con opzione per un altro anno. Ha già svolto il primo allenamento agli ordini di Antonio Conte, adesso sarà importante capire se il tecnico vorrà impiegarlo come esterno di sinistra o come centrale difensivo. Slitta ancora Vidal E’ trascorso un altro giorno e Arturo Vidal non ha ancora trovato l’accordo con il Barcellona per la risoluzione del contratto. I blaugrana vogliono che il ... Leggi su giornal

Inter : ?? | ANNUNCIO Aleksandar #Kolarov è un nuovo giocatore dell'Inter! ???? ?? - DiMarzio : #Handanovic, rinnovo firmato con l’@Inter fino al 2022 @SkySport #calciomercato - DiMarzio : #Calciomercato | #Inter, #Kolarov è arrivato a Milano: le immagini - DesireSinclair1 : RT @Inter: ?? | ANNUNCIO Aleksandar #Kolarov è un nuovo giocatore dell'Inter! ???? ?? - abdo_massa : RT @NicoSchira: #Schalke e #Crotone hanno chiesto all’#Inter il prestito di Lucièn #Agoumè. #calciomercato -