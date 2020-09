Brexit, nodo Irlanda: Boris Johnson difende l’Internal Market Bill (Di mercoledì 9 settembre 2020) (Teleborsa) – Alla fine come previsto il Governo di Boris Johnson ha depositato in Parlamento il controversoprogettodilegge che, se approvato, contraddirebbe alcune parti del protocollo sottoscritto con l’Unione europea per regolarizzare il confine tra l’Irlanda e l’Irlanda del Nord dopo l’uscita del Regno Unito dall’Ue. L’Internal Market Bill, che passerà ora al vaglio della Camera dei Comuni e dei Lord prima dell’approvazione, è stato fortemente difeso dal Primo Ministro britannico che ha definito l’iniziativa uno strumento per assicurare “la protezione dei posti di lavoro, della crescita economica e della fluidità del mercato interno” britannico. Nessun riferimento invece alle problematiche che ... Leggi su quifinanza

RateoC : RT @euronewsit: Marcia indietro clamorosa di Boris Johnson, in 'limitata' violazione del diritto internazionale, come afferma il governo, c… - euronewsit : Marcia indietro clamorosa di Boris Johnson, in 'limitata' violazione del diritto internazionale, come afferma il go… - MarioMauro : RT @LucaSebastiani_: Ottimo articolo (come spesso accade dalle parti di @ispionline) di quanto accade sul fronte #Brexit, tra le trattative… - Giomil2 : RT @LucaSebastiani_: Ottimo articolo (come spesso accade dalle parti di @ispionline) di quanto accade sul fronte #Brexit, tra le trattative… - paolorossi_ : RT @LucaSebastiani_: Ottimo articolo (come spesso accade dalle parti di @ispionline) di quanto accade sul fronte #Brexit, tra le trattative… -