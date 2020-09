Brescia, aggredito a causa del giubbotto ‘troppo gay’ (Di mercoledì 9 settembre 2020) Brescia, aggressione nei confronti di un 20enne da parte del branco per un giubbotto considerato ‘troppo gay’ Ennesima aggressione omofoba in Italia. A Brescia in Piazza Tebaldo Brusato, un ragazzo di 20 anni è stato da prima insultato poi aggredito fisicamente dal branco. E tutto perché indossava un giubbotto ritenuto da gay dai suoi aguzzini. Leggi anche >>> Filippine, Grazia Presidenziale a marine che uccise una donna trans L’aggressione è avvenuta come riporta Brescia Today all’1 e 30 di venerdì mattina presso un distributore automatico di sigarette. La giovane vittima è stata circondata dal gruppo di 6 persone che l’hanno insultato per poi passare alla violenza fisica colpendolo con i pugni. ... Leggi su sanand

vitarcobalenoo : BRESCIA: 20ENNE AGGREDITO PER IL SUO GIUBBOTTO 'DA GAY'. - Massi_Dubai : RT @ultimenotizie: Nono arresto per un 52enne tunisino. L’uomo – disoccupato e senza fissa dimora - ha aggredito i vigili di #Brescia a tes… - rosannatodi : RT @ultimenotizie: Nono arresto per un 52enne tunisino. L’uomo – disoccupato e senza fissa dimora - ha aggredito i vigili di #Brescia a tes… - EnricaGaletti : RT @ultimenotizie: Nono arresto per un 52enne tunisino. L’uomo – disoccupato e senza fissa dimora - ha aggredito i vigili di #Brescia a tes… - Ilsognatore13 : RT @ultimenotizie: Nono arresto per un 52enne tunisino. L’uomo – disoccupato e senza fissa dimora - ha aggredito i vigili di #Brescia a tes… -

Ultime Notizie dalla rete : Brescia aggredito Brescia, “Hai una giacca da gay”, e gli sferra un pugno: 20enne insultato e picchiato da branco Fanpage.it Brescia, dai commenti a una ragazza agli schiaffi in piazza Arnaldo

(red.) Lo scorso fine settimana, tra venerdì 4 e domenica 6 settembre, ha visto un vasto schieramento di carabinieri e Polizia tra le zone più sensibili di Brescia, come piazza Arnaldo e Tebaldo Brusa ...

RAGAZZO AGGREDITO PER ''IL GIUBBOTTO DA GAY''

Aggressione in piazza Tebaldo Brusato a Brescia(BS). La vittima un 20enne. Nessuna lite o vecchi rancori all’origine dell'aggressione: causa sarebbe il giubbino che indossava il ragazzo. Il 20enne sar ...

(red.) Lo scorso fine settimana, tra venerdì 4 e domenica 6 settembre, ha visto un vasto schieramento di carabinieri e Polizia tra le zone più sensibili di Brescia, come piazza Arnaldo e Tebaldo Brusa ...Aggressione in piazza Tebaldo Brusato a Brescia(BS). La vittima un 20enne. Nessuna lite o vecchi rancori all’origine dell'aggressione: causa sarebbe il giubbino che indossava il ragazzo. Il 20enne sar ...