Bielorussia, il padre di Maria Kolesnikova: "È in carcere a Minsk". Uomini mascherati portano via anche Maxime Znak (Di mercoledì 9 settembre 2020) L’avvocato Maxime Znak, uno dei due ultimi componenti del Consiglio di coordinamento dell’opposizione bielorussa ancora in patria e in libertà, È stato prelevato stamattina da Uomini mascherati. L’esponente dell’opposizione al presidente Alexander Lukaschenko era giunto al suo ufficio per partecipare a una conferenza in video, ma non È riuscito a farlo, potendo solo inviare una parola, +maschere+, ha riferito il servizio stampa dell’opposizione, che ha pubblicato anche una foto dell’avvocato portato via da Uomini vestiti in borghese e mascherati.Si tratta dell’ennesimo intervento, ancora tutto da chiarire, contro un membro dell’opposizione al potere di Lukaschenko. ... Leggi su huffingtonpost

SHIN_Fafnhir : RT @HuffPostItalia: Bielorussia, il padre di Maria Kolesnikova: 'È in carcere a Minsk'. Uomini mascherati portano via anche Maxime Znak htt… - aranciaverde : RT @HuffPostItalia: Bielorussia, il padre di Maria Kolesnikova: 'È in carcere a Minsk'. Uomini mascherati portano via anche Maxime Znak htt… - ilnononano1 : RT @HuffPostItalia: Bielorussia, il padre di Maria Kolesnikova: 'È in carcere a Minsk'. Uomini mascherati portano via anche Maxime Znak htt… - HuffPostItalia : Bielorussia, il padre di Maria Kolesnikova: 'È in carcere a Minsk'. Uomini mascherati portano via anche Maxime Znak - MartaAllevato : Da @tutby, il padre di #Kolesnikova è stato contattato dagli inquirenti: Maria è detenuta al centro di Minsk in rel… -