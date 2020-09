Benevento, l’obiettivo è Iago Falquè: intanto è fatta per Dabo dalla Fiorentina (Di mercoledì 9 settembre 2020) Calciomercato Benevento – Il club giallorosso, neo promosso in Serie A, è scatenato sul mercato. Dopo aver chiuso, e ufficializzato, tre acquisti importantissimi per la categoria: Glik, Lapadula e Caprari ora si punta a migliorare ulteriormente la rosa per la prossima stagione a disposizione di Inzaghi. L’ultimo nome buono per l’attacco, secondo Sky Sport. è quello di Iago Falqué del Torino. L’attaccante spagnolo, rientrato in estate dal prestito semestrale al Genoa, secondo molti è considerato sacrificabile dalla dirigenza e dall’allenatore Giampaolo. Di fronte ad un’offerta importante, dunque, potrebbe tranquillamente partire. Un affare per squadre come il Benevento che cercano giocatori di assoluta qualità e in cerca di rilancio. ... Leggi su giornal

