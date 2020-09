Beatrice Venezi: «La verà parità? Parlare solo di bravura» (Di mercoledì 9 settembre 2020) Beatrice Venezi è la padrona di casa della prima edizione del Festival Mascagni che la sua città, Livorno, gli dedica. E che arriva, spiega il direttore d’orchestra, in un momento coraggioso: «Partire con un progetto nuovo nel 2020, dopo il lockdown, è un segnale bellissimo». Venezi guiderà l’Orchestra della Toscana nel concerto di gala dell’11 settembre in Terrazza Mascagni che sarà l’evento clou della rassegna (dal 9 al 19 settembre). Sul palco ci sarà anche il soprano Amarilli Nizza, il tenore Angelo Villari e l’attore Luca Zingaretti. Trent’anni, originaria edi Lucca, direttore d’orchestra acclamata a livello internazionale, inserita da Forbes tra i 100 giovani leader del futuro, Beatrice Venezi ha un grande amore (Puccini, a cui ha «dedicato» il suo primo album My Journey), e le idee chiare: «Sul podio indosso abito da sera e tacchi alti; non devo mascherarmi da uomo per dimostrare che so dirigere un’orchestra», ha ripetuto in più occasioni. Leggi su vanityfair

«Non importa se sia uomo o donna, conta la meritocrazia», sostiene il direttore (e non direttora) d'orchestra. Venezi è la padrona di casa del primo Festival di Mascagni, e qui ci racconta l'emozione.

Un ’altra pietra preziosa alla collana di gioielli che la città sta sfoggiando

«Non si è trattato solo di idee e sogni ma di un un impegno concreto, tra bilanci, fondi de trovare e il lavoro di decine e decine di persone Un giorno ho sentito dire a Giuseppe Tornatore che l’arte ...

