Apple va all'attacco nella battaglia legale contro Epic Games a cui la stessa software house ha dato inizio in seguito all'esclusione di Fortnite dall'app Store e dai dispositivi della mela morsicata.In una mozione, Apple si è difesa dalle accuse legali di Epic, accusando il produttore di Fortnite di violazione del contratto e furto a titolo definitivo in una contro causa."Anche se Epic si presenta come un moderno Robin Hood aziendale, in realtà è un'impresa multimiliardaria che semplicemente non vuole pagare nulla per l'enorme valore che deriva dall'App Store", scrive Apple.

