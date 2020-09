A Venezia 2020 “Le sorelle Macaluso” di Emma Dante: storia matriarcale sulle tre età della vita (Di mercoledì 9 settembre 2020) Nel 2013 Emma Dante aveva presentato a Venezia il film tratto dal suo romanzo Via Castellana Bandiera. Una delle sue protagoniste, Elena Cotta, si era portata a casa la coppa Volpi, la giuria era presieduta da Bernardo Bertolucci. Leggi anche › Festival del Cinema di Venezia 2020, scoppia la polemica: dove sono i giurati di colore? Emma Dante dirige Donatella Finocchiaro. Le sorelle Macaluso viene da una pièce molto premiata (l’Ubu, tra gli altri) della stessa autrice. Se nella pièce le sorelle sono 7 e in scena c’è anche un padre, sfinito da una vita di ... Leggi su iodonna

