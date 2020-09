"A cosa si aggrappano". Salvini contro il "fanatismo dei sinistri", l'accusa con tanto di manifesto è oltre i limiti (Di mercoledì 9 settembre 2020) La sinistra le prova tutte pur di non finire ko alle Regionali. L'ultimo tentativo viene denunciato direttamente da Matteo Salvini che, con un tweet, scrive: "Il fanatismo dei 'sinistri' non conosce limiti. Si aggrappano a tutto per distogliere l'attenzione dei cittadini dai problemi veri e da una certezza: la Lega in Campania c'è!". Il motivo? Sandro Ruotolo del Gruppo Misto. Quest'ultimo - con tanto di foto del leader della Lega - scrive: "Piazza della Posta non esiste, a Napoli. A meno che tu non abbia 100 anni. Si chiama piazza Giacomo Matteotti ucciso dai fascisti. Sono micro segnali per fascisti. Ma noi li notiamo e siamo qui, pronti a svelarli e non lasciarli senza spiegazione". Insomma, l'ennesima accusa di "fascismo" gratuita e ... Leggi su liberoquotidiano

