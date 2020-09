Willy, la criminologa Bruzzone: 'La gente ha paura di denunciare perché il criminale esce presto' (Di martedì 8 settembre 2020) Guseppe Mastini, noto come Johnny lo Zingaro, evaso dal carcere di massima sicurezza di Cagliari: dopo un permesso premio, non è rientrato, come aveva già fatto. Willy Monteiro Duarte, 21anni, pestato ... Leggi su leggo

Ultime Notizie dalla rete : Willy criminologa Willy Monteiro pestato a morte, la lezione della criminologa: servono educazione, famiglia e pene esemplari Il Tempo L’omicidio di Willy Monteiro Duarte e la negazione dell’umanità

Quando parliamo di comportamenti violenti facciamo riferimento a situazioni relazionali in cui il bisogno preminente e manifesto dell’individuo o di un gruppo è quello di procurare un danno o minaccia ...

L'ITALIA DELL'IMPUNITÀ

Guseppe Mastini, noto come Johnny lo Zingaro, evaso dal carcere di massima sicurezza di Cagliari: dopo un permesso premio, non è rientrato, come aveva già fatto. Willy Monteiro Duarte, 21anni, pestato ...

