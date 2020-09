Valentina Vignali, la FOTO sexy in bianco e nero, in compagnia: lati A da favola (Di martedì 8 settembre 2020) Valentina Vignali celebra il suo e il primo piano delle amiche sexy in uno scatto in bianco e nero realizzato su misura: fan in delirio L’attuale cestista della Smit Roma, Valentina Vignali ha condiviso una FOTO insieme alle amiche, per mettere in risalto tutta la bellezza femminile in un contesto vintage. Un’iniziativa niente male per … L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife

ctvery : #GrandeFratello, #ValentinaVignali: 'Così fotografava le mie parti intime' #gossip - drvnkmood : sto ascoltando a #OgniMattina quello che è accaduto a Valentina Vignali ed è agghiacciante - zaza_rosa : Vignali: 'Lo skipper ha fotografato parti intime di nascosto. Vergognoso, gli ho buttato il cellulare in mare' ??????… - Jnterista_5 : RT @GDS_it: Valentina #Vignali, vacanze da incubo alle #Eolie: 'Scatti intimi rubati dallo skipper' - GDS_it : Valentina #Vignali, vacanze da incubo alle #Eolie: 'Scatti intimi rubati dallo skipper' -

Ultime Notizie dalla rete : Valentina Vignali Valentina Vignali, la FOTO sexy in bianco e nero, in compagnia: lati A da favola Yeslife ELISABETTA GREGORACI NUDA in vasca da bagno. Le foto delle vip

Sexy da morire: Francesca Cipriani si fa un video selfie nelle sue Instagram Stories che ipnotizza i suoi follower mentre copre i suo seni con una mano e sullo sfondo si intravede il mare. In questi g ...

Valentina Vignali, sfogo in diretta: “Ecco cosa ho subito”

Quello di Valentina Vignali è un vero e proprio sfogo in diretta. Ma che cosa ha detto l’influencer? Parole piene di rabbia. La notizia è di qualche giorno fa, ma vista la sua gravità è la tematica co ...

Sexy da morire: Francesca Cipriani si fa un video selfie nelle sue Instagram Stories che ipnotizza i suoi follower mentre copre i suo seni con una mano e sullo sfondo si intravede il mare. In questi g ...Quello di Valentina Vignali è un vero e proprio sfogo in diretta. Ma che cosa ha detto l’influencer? Parole piene di rabbia. La notizia è di qualche giorno fa, ma vista la sua gravità è la tematica co ...