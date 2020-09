Tifone Haishen: morti, dispersi e un centinaio di feriti in Giappone, registrata raffica di 213,8 km/h (Di martedì 8 settembre 2020) Due morti, 4 dispersi e un centinaio di feriti: è il bilancio del passaggio del Tifone Haishen sul versante orientale del Giappone. L’Agenzia meteorologica nazionale ha registrato raffiche di vento molto forti in oltre 30 località durante il passaggio del Tifone, con il record di 213,8 km/h rilevato nel distretto di Nomozaki, a Nagasaki, nelle prime ore di ieri. Haishen è ormai diretto verso la penisola coreana, ma i meteorologi segnalano ancora la possibilità di piogge torrenziali, il persistere di violente raffiche di vento, e l’innalzamento dei corsi d’acqua, chiedendo alla popolazione di rimanere vigile. Nelle 24 ore fino a martedì pomeriggio sono attese precipitazioni con ... Leggi su meteoweb.eu

SkyTG24 : In #Giappone è livello d'allerta massimo per il passaggio del tifone #Haishen ?? - RaiNews : Il tifone #Haishen ha raggiunto le coste sudcoreane, dopo aver duramente colpito le zone meridionali del Giappone - RSInews : Giappone, uccisi dal tifone Haishen - teletext_ch_it : Giappone, uccisi dal tifone Haishen - serenel14278447 : Tifone Haishen, dopo il Giappone colpisce la Corea del Sud -

Dopo il Giappone il tifone Haishen si e' abbattuto sulla Corea del Sud. Lo riporta la Bbc. Piu' di 300 i voli cancellati da 10 aeroporti e alcuni servizi ferroviari sospesi. I forti venti hanno causat ...