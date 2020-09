The Boys 2: gli utenti Amazon bocciano i nuovi episodi per una ragione sorprendente (Di martedì 8 settembre 2020) Gli utenti Amazon hanno 'punito' la piattaforma streaming con voti negativi per la scelta di non distribuire la stagione 2 di The Boys in un colpo solo. Nonostante le critiche più che positive riservate ai primi tre episodi della seconda stagione di The Boys, disponibili su Amazon Prime Video dal 4 settembre, gli utenti Amazon hanno bocciato lo show per un motivo sorprendente che non ha niente a vedere con la qualità. Nonostante il 97% di recensioni positive su Rotten Tomatoes e lodi unanimi alla serie politically uncorrect, gli utenti Amazon nonhanno gradito la scelta della piattaforma streaming di non distribuire tutti gli episodi in un colpo solo. Per vedere la stagione ... Leggi su movieplayer

