Suicidio in diretta, il video diventa virale ma TikTok non riesce a rimuoverlo (Di martedì 8 settembre 2020) Un uomo si è suicidato durante una diretta Facebook. Il video è stato rimosso ma è diventato virale su TikTok che non riesce a rimuoverlo Un gesto follemente plateale, quello di Ronnie McNutt, un uomo che ha deciso di porre fine alla sua vita in maniera truce durante una diretta Facebook. Infatti molti utenti che, magari casualmente, si sono imbattuti in un’apparente normale diretta, si sono trovati ad assistere all’ultimo folle gesto di un uomo. Facebook ha prontamente cancellato il video che, purtroppo, è stato ripreso sulla piattaforma di ByteDance da vari account, che l’hanno resa virale. Inoltre il video è stato caricato anche su ... Leggi su zon

Da qualche ora su TikTok circola il video del suicidio di Ronnie Mcnutt, un giovane che si è sparato durante una diretta su Facebook. Nel video si vede chiaramente l’uomo che, seduto ad una scrivania, ...

Nelle ultime ore TikTok è alle prese con un grave problema, Un utente, Ronnie McNutt, si è infatti suicidato in diretta su Facebook, che poco dopo ha rimosso la clip in base a quanto stabilito dalle p ...

Da qualche ora su TikTok circola il video del suicidio di Ronnie Mcnutt, un giovane che si è sparato durante una diretta su Facebook. Nel video si vede chiaramente l'uomo che, seduto ad una scrivania, ...