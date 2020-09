“Sono scoppiato a piangere”. Alberto Angela, davanti a tutto quel dolore il conduttore si è arreso (Di martedì 8 settembre 2020) Sarà una stagione speciale per Alberto Angela, il suo ‘Ulisse – il piacere della scoperta’ compie 20 anni. Ideato dal giornalista e divulgatore, tornerà in onda mercoledì 16 settembre in prima serata su Rai 1. Un programma, il suo, capace di tenere testa ai super quiz e reality. Su che cosa abbia significato per Alberto Angela questo programma è lui a raccontarlo nel corso di un’intervista rilasciata al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni. Al quale Alberto Angela ha anticipato gli argomenti di cui si occuperà nelle quattro puntate di Ulisse e ha raccontato le emozioni vissute in questi anni in giro per il mondo. Confessa Alberto Angela: “Mai mi sono emozionato come di fronte ai sopravvissuti ... Leggi su caffeinamagazine

