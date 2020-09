Scuola, Azzolina: "Test sierologici anche agli studenti" (Di martedì 8 settembre 2020) La Ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina ha annunciato oggi che alla riapertura delle scuole, il prossimo 14 settembre, anche gli studenti saranno sottoposti ai Test sierologici a campione. La conferma è arrivata durante l'informativa di Azzolina in Commissione Istruzione del Senato:Siamo consapevoli del fatto che il rischio zero non esista, anche a Scuola. Durante l'anno saranno fatti Test a campione anche agli studenti per provare a ridurre il più possibile il rischio per avere la massima sicurezza. I Test sierologici al personale scolastico ci sono, tanto personale li sta facendo.La Ministra ha fatto anche il punto ... Leggi su blogo

