Quando il teatro diventa guarda e vinci | al Foce va in scena I sogni son semiseri

LUGANO - È ora di tornare a teatro al Foce di Lugano. Sabato 12 e domenica 13 settembre va in scena "I sogni son semiseri", commedia musicale interattiva "guarda&vinci" di e con Davide Gagliardi tratt ...

Vo', la scuola dell'infanzia riapre a sei mesi dalla "zona rossa"

La scuola Guido Negri, teatro dei test di massa sulla popolazione ai tempi dell'isolamento, ha accolto i primi 19 bimbi. Le parole dei genitori: "Emozione, fiducia e speranza". VO'. La scuola di Vo' r ...

