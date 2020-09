Omicidio Willy, al momento nessun video aggressione (Di martedì 8 settembre 2020) Roma – Sono al vaglio degli investigatori dei carabinieri della Compagnia di Colleferro, le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona attorno al luogo in cui domenica notte e’ stato ucciso a calci e pugni Willy Monteiro Duarte, 21enne aiuto cuoco di Paliano. Secondo quanto si apprende al momento, la scena del pestaggio di Willy, avvenuta in una zona ‘particolarmente buia’, non sarebbe stata immortalata da alcuna telecamera. Le indagini dei militari dell’Arma vanno avanti a ritmo serrato con lo scopo di individuare ulteriori dettagli, testimonianze e video utili a ricostruire le circostanze della rissa che Willy, secondo la versione piu’ accreditata, avrebbe tentato di sedare facendo da paciere. Leggi su romadailynews

