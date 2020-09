Omicidio di camorra in Valle Caudina, fermato il presunto killer (Di martedì 8 settembre 2020) Uomo ucciso a colpi di pistola in strada 8 settembre 2020 Agguato in Irpinia, c'è l'ombra della camorra: ecco chi è la vittima 8 settembre 2020 Svolta nella caccia aperta al killer che, nella giornata ... Leggi su avellinotoday

iISud24 : Agguato a San Martino Valle Caudina, 58enne ucciso in strada a colpi d’arma da fuoco #8settembre #avellino… - cronacacaserta : Ucciso il boss De Paola: capo clan in affari anche con i Casalesi - DiFlorioAlessio : RT @WordNews_it: Angelo Vassallo, dieci anni da un omicidio ancora senza giustizia Il 5 settembre 2010 fu assassinato Angelo Vassallo, sind… - WordNews_it : Angelo Vassallo, dieci anni da un omicidio ancora senza giustizia Il 5 settembre 2010 fu assassinato Angelo Vassall… -