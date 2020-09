Omicidio Colleferro, Conte telefona ai genitori di Willy 'in punta di piedi' - La famiglia: 'Sorpresi ed emozionati' (Di martedì 8 settembre 2020) 'Ieri sono rimasto fortemente colpito, direi scioccato'. Questa la reazione di Giuseppe Conte dopo l'Omicidio del 21enne Willy Monteiro Duarte , massacrato a calci e pugni da quattro ragazzi a ... Leggi su tgcom24.mediaset

Giorgiolaporta : Non ci sono colori di pelle e colori politici per l'omicidio di #Colleferro; c'è un branco e una vittima. La… - VittorioSgarbi : La violenza come tratto distintivo. Vite vuote e aride. Di individui che stanno al mondo come bestie feroci. Le lor… - chetempochefa : Uno dei familiari degli arrestati per l’omicidio di Willy: 'In fin dei conti cos’hanno fatto? Niente. Hanno solo uc… - iscannadore : RT @Tg3web: Quello delle MMA, arti marziali miste, è un universo complesso e articolato, fatto di colpi duri ma anche di regole. L'omicidio… - Mcclane272 : #conte ha telefonato pure alle famiglie di chi ha deciso di farla finita per i debiti accumulati causa #lockdown?Wi… -

Ultime Notizie dalla rete : Omicidio Colleferro Omicidio Colleferro, si valuta l'aggravante razziale per i killer di Willy: "Lurido neg*** crepa lentamente" Liberoquotidiano.it Omicidio Colleferro, polemica sulle frasi razziste di Giorgio Di Folco

Stanno suscitando polemiche le parole del videomaker Giorgio Di Folco. Sull'omicidio di Colleferro ha affermato che: "Willy è morto per sua scelta". Non accennano a placarsi le reazioni in merito alla ...

Omicidio Willy, fratelli Bianchi: "Non lo abbiamo toccato. Respingiamo accuse"

Roma, 8 settembre 2020 - "Non lo abbiamo toccato. Respingiamo ogni accusa. Siamo intervenuti solo per dividere, abbiamo visto un parapiglia e siamo arrivati. Siamo stati chiamati da amici al telefono" ...

