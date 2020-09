“Nicola Sala”, indette le elezioni per la carica di Direttore: voto on line sulla piattaforma SkyVote (Di martedì 8 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Con decreto del Presidente Antonio Verga emanato in data odierna sono state indette le elezioni per la carica di Direttore del Conservatorio “Nicola Sala” di Benevento per il triennio accademico 2020/2023. La tornata elettorale si terrà in modalità telematica con votazione on-line attraverso la piattaforma SkyVote. Le votazioni on line si terranno nei giorni di Mercoledì 7, Giovedì 8 e Venerdì 9 del mese di ottobre 2020 dalle ore 12,00 alle ore 17,00. L’eventuale turno di ballottaggio, nel caso nessun candidato raggiungesse il quorum qualificato previsto dal vigente Regolamento, si terrà sempre nella medesima modalità telematica nei giorni di ... Leggi su anteprima24

