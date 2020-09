MotoGp, la stampa tedesca: "Dovizioso in Yamaha al posto di Valentino Rossi" (Di martedì 8 settembre 2020) ROMA - L'indiscrezione, al momento tutta da confermare, è clamorosa e arriva dai media tedeschi: Valentino Rossi sarebbe in procinto di annunciare l'addio alle corse e lasciare la sua Yamaha ad Andrea ... Leggi su corrieredellosport

damonrelator : RT @FormulaPassion: #MotoGP | Valentino #Rossi verso il ritiro. O no? - MnJpsf1uk : RT @FormulaPassion: #MotoGP | Valentino #Rossi verso il ritiro. O no? - FormulaPassion : #MotoGP | Valentino #Rossi verso il ritiro. O no? - SPostiferi : @MugelloCircuit @F1 Nel biglietto che mi ha inviato @ticketone,c'è un errore di stampa..c'è la scritta 'Motogp san… -