Mostra del Cinema di Venezia | Hopper Welles | 130 minuti con due divinità laiche e sovversive del cinema

La sera che Citizen Kane incontrò Easy Rider c'era molto alcool sulla tavola e non meno fumo nell'aria. Difficile immaginare diversamente una chiacchierata fra queste due divinità laiche, maghi visionari, sovversivi per natura che – diversamente – avevano cambiato le regole del cinema. Avvenne nel 1970 per volere di Orson Welles, curioso di guardare in faccia colui che aveva "osato" dirigere un esordio destinato a diventare leggenda almeno quanto il suo. Entrambi erano immersi nei loro nuovi film, da una parte Welles alle prese con The Other Side of the Wind e dall'altra Dennis Hopper al montaggio del folle The Last Movie (Fuga da Hollywood).

Torna la stagione musicale “La voce e il tempo” – A Genova e non solo. 11 set – Anteprima / 14 set – inaugurazione con i Micrologus La stagione 2020/21 de LA VOCE E IL TEMPO prende avvio con qualche m ...

L’inferno esiste e brucia vite nei campi assolati del Sud, ma non solo, e lo vivono centinaia di migliaia di braccianti sfruttati per portare cibo sulle nostre tavole: un argomento scomodo per le nost ...

