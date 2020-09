Mbappé positivo al Coronavirus, scontro tra PSG e Francia (Di martedì 8 settembre 2020) Kylian Mbappé è risultato positivo al Coronavirus: il calciatore è asintomatico e salterà le partite con la Francia. Ma è scontro con il PSG Anche Kylian Mbappé è positivo al Coronavirus: lo ha annunciato nella serata di lunedì France Football e confermato dalla Federazione francese. Il test è stato effettuato alla vigilia degli impegno della Francia di Didier Deschamps contro la Croazia, in programma questa sera con fischio d’inizio alle 20:45. L’attaccante del Paris Saint Germain è asintomatico e pertanto è stato già mandato a casa per osservare il periodo di quarantena, fin quando non sarà sottoposto ad un nuovo tampone e poi si vedrà per il ritorno ... Leggi su zon

