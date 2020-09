Lutto nelle Acli di Benevento, si è spento il papà del Presidente Pepe (Di martedì 8 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Dopo solo due mesi altro grave Lutto ha colpito il nostro ente, nella notte infatti si è spento Umberto Pepe papà del nostro Presidente Alessandro Pepe. Tutta la giunta la Segreteria, il Consiglio e l’Assemblea dell usAcli si stringono a lui con un caro abbraccio affinché Allevi un po’ il suo dolore. L'articolo Lutto nelle Acli di Benevento, si è spento il papà del Presidente Pepe proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

letsbookorg : RT @BooksPrincess: #letsbooktogether #siamofortissimi S. Veronesi, CAOS CALMO, @libribompiani Meno peggio di quanto avessi temuto; scrit… - BooksPrincess : #letsbooktogether #siamofortissimi S. Veronesi, CAOS CALMO, @libribompiani Meno peggio di quanto avessi temuto;… - soloio0509 : RT @alcesola: Morto Philippe Daverio, addio a 71 anni al critico che portò l'arte nelle case degli italiani. Un grande lutto per tutta la c… - VanniRestelli : RT @alcesola: Morto Philippe Daverio, addio a 71 anni al critico che portò l'arte nelle case degli italiani. Un grande lutto per tutta la c… - alcesola : Morto Philippe Daverio, addio a 71 anni al critico che portò l'arte nelle case degli italiani. Un grande lutto per… -

Ultime Notizie dalla rete : Lutto nelle

NapoliToday

Terzigno piange per la morte prematura di Alberto Acanfora, macellaio ma soprattutto papà di 38 anni che ha perso la sua battaglia per la vita. L’uomo, originario di Boscoreale, e papà di tre figli er ...Le esequie saranno celebrate domani, mercoledì, alle 15, proprio nel cortile della cascina della famiglia Gennero, in frazione Madonna del Pilone. In paese sarà lutto cittadino, proclamato dal sindaco ...