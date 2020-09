La sceneggiata di De Luca con Renzi. Nella terra dei fuochi ancora 6 milioni di ecoballe (video) (Di martedì 8 settembre 2020) De Luca tra promesse non mantenute e sceneggiate. Un tempo veniva decantata dai poeti latini come la “Campania Felix”, descritta e considerata persino una delle terre più belle del mondo. Le cose però cambiano e oggi la vasta area tra la province di Napoli e Caserta viene chiamata “La terra dei fuochi”. Sono oltre sessanta i comuni interessati, che hanno visto le loro terre, campi un tempo fertili, inondati di rifiuti tossici e nocivi. Un disastro ambientale senza precedenti. Impressionante anche alla vista del passante più distratto l’imponenza della discarica della “Taverna del Re”, a Giugliano in Campania, in provincia di Napoli. Si estende in uno spazio grande come 300 campi di calcio dove sono stipate sei milioni di tonNellate di ... Leggi su secoloditalia

CaioGCM : RT @SecolodItalia1: La sceneggiata di De Luca con Renzi. Nella terra dei fuochi ancora 6 milioni di ecoballe (video) - StefanoCaldoro : RT @SecolodItalia1: La sceneggiata di De Luca con Renzi. Nella terra dei fuochi ancora 6 milioni di ecoballe (video) - SecolodItalia1 : La sceneggiata di De Luca con Renzi. Nella terra dei fuochi ancora 6 milioni di ecoballe (video)… - tordi_luciano : @mariogiordano5 Ci parlerai anche di Luca Cavazza? Entrerai in studio con la bamboletta gonfiabile, e una bustina d… - luca_deagostini : Secondo me Messi poteva risparmiarsi sta sceneggiata... -

Ultime Notizie dalla rete : sceneggiata Luca La sceneggiata di De Luca con Renzi. Nella terra dei fuochi ancora 6 milioni di ecoballe... Il Secolo d'Italia Fasulo: “Voglio lanciare un appello ai miei concittadini a sostenere il centrodestra, Forza Italia e Stefano Caldoro”

«De Luca lo conosciamo bene, e per quanto fatto nei cinque anni da governatore e per quanto messo in campo per fronteggiare l’emergenza sanitaria ed economica legata alla pandemia in corso. È per ques ...

Forza Italia, l’appello di Fasulo a Caldoro e Aufiero

«De Luca lo conosciamo bene, e per quanto fatto nei cinque anni da governatore e per quanto messo in campo per fronteggiare l’emergenza sanitaria ed economica legata alla pandemia in corso. È per ques ...

«De Luca lo conosciamo bene, e per quanto fatto nei cinque anni da governatore e per quanto messo in campo per fronteggiare l’emergenza sanitaria ed economica legata alla pandemia in corso. È per ques ...«De Luca lo conosciamo bene, e per quanto fatto nei cinque anni da governatore e per quanto messo in campo per fronteggiare l’emergenza sanitaria ed economica legata alla pandemia in corso. È per ques ...