Internazionali BNL d’Italia 2020, su Supertennis anche un match del torneo maschile live ogni sera (Di martedì 8 settembre 2020) Gli Internazionali BNL d’Italia 2020 avranno ampia copertura in tv tra Sky Sport e Supertennis. E proprio la tv ufficiale della Federtennis ha fatto sapere che, oltre a tutto il torneo femminile in esclusiva come di consueto, dal 14 al 18 settembre verrà trasmesso un match serale in diretta, e in aggiunta saranno trasmesse anche due sfide dei quarti di finale, le semifinali e la finale maschile da Roma. Leggi su sportface

“Caro presidente Binaghi, purtroppo per impedimenti di carattere personale non mi consentono di partecipare, come avrei voluto, alla conferenza stampa di presentazione degli Internazionali Bnl d’Itali ...

Tennis: Binaghi, "rimborso Internazionali con super-voucher"

(ANSA) - ROMA, 08 SET - "Rimborseremo chi aveva comprato i biglietti per gli Internazionali di Tennis di Roma (chiusi al pubblico, ndr) con un super voucher con valore maggiorato del 25% da spendere n ...

