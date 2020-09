Il segreto anticipazione 8 settembre 2020: per il giudice Pablo deve… (Di martedì 8 settembre 2020) Il segreto, anticipazioni dell’episodio di martedì 8 settembre 2020. Una nuova puntata della amatissima serie televisiva spagnola ambientata a Puente Viejo andrà in onda oggi, alle ore 15.35 su Canale 5. Vi sveliamo in anteprima cosa accadrà quest’oggi ai protagonisti. L’episodio può essere seguito anche in diretta sulla piattaforma streaming di Mediaset Play. Su quest’ultima, a partire dalla giornata di domani, sarà possibile anche vedere la replica. Ecco dove eravamo rimasti Nella scorsa puntata de Il segreto, Ignacio ha parlato con il Capitano Huertas per non fare arrestare Pablo, offrendo una buona scusa per la sua diserzione. Huertas accetta di accompagnarlo ad un incontro con il giudice. Mentre era in ... Leggi su velvetgossip

segreto anticipazione Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : segreto anticipazione