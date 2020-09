Gazzetta: Giuntoli osserva Denayer per sostituire Koulibaly (Di martedì 8 settembre 2020) Il Napoli è in attesa che si sblocchi il mercato in uscita per capire quali sono i ruoli in cui trovare sostituti e soprattutto per avere i fondi da impiegare per gli acquisti. Nell’ambiente Napoli c’è la convinzione che la vicenda Koulibaly giunga presto ad una conclusione. Proprio per questo, Giuntoli sta valutando l’eventuale sostituto. Il primo nella lista resta Sokratis Papastathopoulos, preferito da Gattuso, ma Giuntoli analizza anche altri nomi come Denayer capitano del Lione e compagno di Dries Mertens nella nazionale belga (13 presenze). Il difensore ha il contratto in scadenza nel 2022 ed ha un costo che si aggira intorno ai 12 milioni di euro. Nella passata stagione, ha sommato in tutto 41 presenze. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista

napolista : Gazzetta: Giuntoli osserva #Denayer per sostituire #Koulibaly Nell’ambiente #Napoli c’è la convinzione che la vice… - SiamoPartenopei : GAZZETTA - Napoli, Giuntoli ha individuato Denayer! Affare low cost, ma Gattuso spera in Sokratis - SiamoPartenopei : Gazzetta - Denayer è il sostituto di Koulibaly individuato da Giuntoli! Costa 12mln, ma Gattuso ha un altro nome in… - MondoNapoli : Gazzetta: 'Koulibaly via? Giuntoli cerca il sostituto in Francia' - - news24_napoli : Gazzetta – Denayer è il sostituto di Koulibaly individuato da Giuntoli… -