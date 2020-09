Foto hard su Whatsapp, per la Cassazione si tratta di «violenza sessuale» anche in assenza di un incontro fisico (Di martedì 8 settembre 2020) Inviare Foto hard a un minore può essere considerato violenza sessuale. Lo ha stabilito la terza sezione penale della Cassazione respingendo il ricorso degli avvocati di un uomo indagato per avere inviato messaggi e Foto esplicite, tramite Whatsapp, a una ragazza minorenne, invitandola a fare altrettanto. Nel ricorso la difesa aveva precisato che «in assenza di incontri con la persona offesa o di induzione a pratiche sessuali» di fatto sarebbe venuto a mancare «l’atto sessuale». Una linea per nulla sposata dal Tribunale del Riesame che, invece, ha sottolineato come «la violenza sessuale risultava ben integrata, pur in assenza di contatto ... Leggi su open.online

