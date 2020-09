Fip: Petrucci si ricandida alla presidenza (Di martedì 8 settembre 2020) ROMA, 08 SET - Il n.1 della Fip, Gianni Petrucci, ha ufficializzato la propria candidatura alla carica di presidente federale per il quadriennio 2021-2024, nel corso del consiglio federale svoltosi ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

Gianni Petrucci ufficializza la propria Candidatura alla Presidenza della Federbasket per il quadriennio 2021-2024. Lo comunica la Fip in una nota. L'annuncio è arrivato in occasione del Consiglio fed ...Il n.1 della Fip, Gianni Petrucci, ha ufficializzato la propria candidatura alla carica di presidente federale per il quadriennio 2021-2024, nel corso del consiglio federale svoltosi nel Salone d'Onor ...