Fattorie Garofalo, visita del ministro Bellanova: Sostenere le eccellenze dei nostri territori (Di martedì 8 settembre 2020) Nel tardo pomeriggio di ieri, il ministro alle Politiche agricole, Teresa Bellanova, accompagnata dal consigliere delegato per l’Agricoltura della Regione Campania, Nicola Caputo, ha visitato a Capua lo stabilimento industriale “Casaro del Re” del gruppo Fattorie Garofalo, per la produzione di Mozzarella di bufala campana Dop. “Storia di passaggi generazionali di eccellenza, quella delle Fattorie Garofalo, numeri impressionanti per un’azienda che da anni punta su rigorosi controlli della qualità e sulla sostenibilità delle produzioni – ha commentato il ministro Bellanova, che nel post sul suo profilo Facebook ha scritto: “Dobbiamo Sostenere queste ... Leggi su ildenaro

21:56:39 CASERTA. Dopo la visita della Ministra della famiglia Elena Bonetti, lunedi prossimo (7 settembre), arriverà in provincia di Caserta un altro membro del Governo, la Ministra delle politiche a ...

