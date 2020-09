ESL Vodafone Championship: la Winter Season 2020 è ai nastri di partenza (Di martedì 8 settembre 2020) ESL Italia, il più grande Tournament Organizer degli esport nazionale, dà il via al nuovo anno annunciando il ritorno della Winter Season di ESL Vodafone Championship, campionato che si annuncia carico di emozioni e competizione.Il più grande e longevo torneo di esport italiano prenderà il via il 15 settembre, con la stagione regolare, durante la quale i migliori giocatori e team d'Italia, si affronteranno per conquistare l'accesso ai playoff e per aggiudicarsi - alla fine del percorso -il titolo di campione italiano e un montepremi complessivo di 20.000€.Anche in questa edizione i tre giochi selezionati sono: Counter Strike: Global Offensive, Clash Royale e Brawl Stars.Leggi altro... Leggi su eurogamer

