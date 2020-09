Erica Piamonte Instagram, polemica per il balletto sensuale: «Sei volgare, la bellezza è un’altra cosa» (Di martedì 8 settembre 2020) L’ultimo reel di Erica Piamonte ha fatto scalpore sia nel bene che nel male. I reels sono una novità della piattaforma di Instagram, dei video ispirati a quelli di TikTok. Un modo per il noto social network per non perdere i propri utenti. Le influencer sono subito impazzite per questa funzione e tra loro c’è anche Erica Piamonte. Un breve video con un balletto che ha fatto girare la testa a moltissimi followers. Non sono mancate le critiche, ma una cosa è certa: questo reel ha attirato l’attenzione. Leggi anche –> Erica Piamonte Instagram, scatto pazzesco di spalle in costume: «Che pesca favolosa!» Erica Piamonte ... Leggi su urbanpost

Ultime Notizie dalla rete : Erica Piamonte Erica Piamonte Instagram scatto social con Selvaggia Roma: «Partner in crime!» UrbanPost "Hanno problemi fisici e mentali". Scoppia la bufera su Taylor Mega

Di Taylor Mega nelle ultime settimane si erano perse le tracce. L'influencer era sparita dai radar che contano per godersi le vacanze estive in tranquillità. Nessun evento e nessuna apparizione pubbli ...

Erica Piamonte Instagram, scatto social con Selvaggia Roma: «Partner in crime!»

L’ex volto noto del Grande Fratello Erica Piamonte e l’influencer Selvaggia Roma stanno partecipando ad un reality in Puglia. Le due ragazze hanno pensato bene di movimentare la giornata dei loro foll ...

Di Taylor Mega nelle ultime settimane si erano perse le tracce. L'influencer era sparita dai radar che contano per godersi le vacanze estive in tranquillità. Nessun evento e nessuna apparizione pubbli ...L’ex volto noto del Grande Fratello Erica Piamonte e l’influencer Selvaggia Roma stanno partecipando ad un reality in Puglia. Le due ragazze hanno pensato bene di movimentare la giornata dei loro foll ...