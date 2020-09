Emma Marrone insultata: non riconoscono Kenye West! (Di martedì 8 settembre 2020) La cantante Emma Marrone, dopo essere stata insultata su twitter per aver postato una foto con un ragazzo di colore, risponde così. Emma Marrone è dovuta intervenire su Twitter dopo che è stata insultata sul social a causa di meme che la vedeva protagonista. LEGGI ANCHE—>LAURA CHIATTI “SEI TROPPO MAGRA”: LA SUA RISPOSTA SU IG … L'articolo Curiosauro. Leggi su curiosauro

repubblica : Emma Marrone, il post su Kanye West riceve insulti razzisti, lei risponde: 'È ora di punire le parole' - armani : Italian artist Emma Marrone wore Giorgio Armani to the Venice Film Festival. #ArmaniStars #Venezia77 @la_Biennale… - IlContiAndrea : Senza parole. #EmmaMarrone travolta dagli insulti per la foto con “un ragazzo d colore che ha fame”. Lei sbotta: “È… - amorsisulcuore : RT @sailor_snickers: Il fatto che stiano insultando Emma Marrone per una vecchia foto che ha scattato con Kanye West, che è stato scambiato… - HakulinenMaria : RT @ProfCampagna: Emma Marrone è stata insultata, perché ha fatto una foto con Kanye West, scambiato da molti per un immigrato. Questo deno… -