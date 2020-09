Emma Marrone e la foto con Kanye West: gli hater razzisti lo scambiano per un immigrato e lei li asfalta (Di martedì 8 settembre 2020) Emma Marrone presa di mira dagli hater razzisti per via di una foto insieme a Kanye West, scambiato per un immigrato bisognoso d'aiuto: la cantante ha gelato tutti con un tweet. Emma Marrone è finita nel mirino degli hater razzisti ma questa volta la questione è più complicata: qualcuno su Twitter ha scambiato Kanye West per un immigrato, e ha pensato bene di insultare la cantante per quello che sembrava un gesto di generosità esibita. La foto (che risale tra l'altro al 2015) di Emma Marrone con Kanye West, che non è ... Leggi su movieplayer

armani : Italian artist Emma Marrone wore Giorgio Armani to the Venice Film Festival. #ArmaniStars #Venezia77 @la_Biennale… - Adnkronos : Colleferro, #EmmaMarrone: 'Violenza cresce e si insidia piano' - Agenzia_Ansa : Emma Marrone e le altre FOTO il red carpet di #Venezia77 #ANSA - iambadatpoems : RT @Una_Gioia_Mai: Emma Marrone insultata perché in una foto è con Kanye West che da molti è stato scambiato per un immigrato. 1) siete raz… - Myqueensnking : RT @niky40786498: L’Italia è quel paese dove una Marianna qualsiasi si sente in diritto di insultare Emma Marrone per aver offerto una cena… -