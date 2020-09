DiMartedì, settima stagione: le interviste in prima serata, il talk dopo la mezzanotte, in mezzo Superquark (Di mercoledì 9 settembre 2020) Con il ritorno di DiMartedì, torna lo stile asciutto di Floris, tornano gli schermi splittati con immagini degli ospiti nel backstage, torna Bersani in tv (sì, c'era anche Pagnoncelli, no, Gnocchi non c'era), tornano (molto poco, in verità) i cartelli che fanno da contrappunto grafico agli interventi. La prima puntata della settima edizione del programma di Giovanni Floris certifica il superamento del talk tradizionale, prediligendo, soprattutto nella prima parte, le interviste one to one (alternando diretta e differita) e privandosi di servizi e di contributi esterni; i brevi filmati arrivano soltanto dopo la mezzanotte, per alimentare il dibattito (nulla di inedito) sul coronavirus. DiMartedì, settima ... Leggi su blogo

