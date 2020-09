Diaw al Pordenone: tutto confermato. Il Bari insiste per Ciurria (Di martedì 8 settembre 2020) Diaw andrà al Pordenone. Era la prima scelta per l’attacco e la trattativa ha preso la direzione che vi avevamo indicato. Adesso il club friulano deve resistere all’assalto del Bari per Ciurria, l’attaccante che ha altri due anni di contratto e che piace molto al club pugliese all’interno dell’operazione che potrebbe portare il terzino Berra e il centrocampista Scavone al Pordenone. Ai pugliesi è stato, invece, proposto Chiaretti. Foto: logo Pordenone L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

