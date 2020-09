Depay al Barcellona: “Mio futuro? So dell’interesse blaugrana ma prima…” (Di martedì 8 settembre 2020) Memphis Depay conferma l'interesse del Barcellona nei suoi confronti. L'attaccante del Lione e della Nazionale olandese ha parlato a NOS, come riporta Goal, a seguito della partita di Nations League giocata dai suoi contro l'Italia e persa per 1-0. Con l'arrivo di Ronald Koeman come tecnico dei blaugrana, il calciatore Oranje è stato accostato in modo insistente ai catalani in una trattativa che dovrebbe portarlo ad unirsi a Lionel Messi e anche al connazionale Frenkie de Jong.Depay: "So dell'interesse del Barcellona ma..."caption id="attachment 1013953" align="alignnone" width="710" Depay (getty images)/caption"Non ho sentito molto dal mio agente. So che c'è l'interesse del Barcellona, ma non ho niente molto altro da dire perché ne so poco", con ... Leggi su itasportpress

DiMarzio : Il #Barcellona insiste per #Depay e prova ad inserire Umtiti nell'operazione - pccpla : RT @DiMarzio: Il #Barcellona insiste per #Depay e prova ad inserire Umtiti nell'operazione - ItaSportPress : Depay al Barcellona: 'Mio futuro? So dell'interesse blaugrana ma prima...' - - BT2187 : RT @Filoribs: Mi fa ridere il #Barcellona che fa fatica a trovare 30 milioni di euro per #Depay ma vuole #LautaroMartinez che costa il trip… - betta941 : RT @Filoribs: Mi fa ridere il #Barcellona che fa fatica a trovare 30 milioni di euro per #Depay ma vuole #LautaroMartinez che costa il trip… -