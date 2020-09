Daniel Koch attaccato da alcuni negazionisti del Covid (Di martedì 8 settembre 2020) L'ex capo della divisione delle malattie trasmissibili ha abbandonato una conferenza stampa a causa delle contestazioni. Leggi su media.tio.ch

Ticinonline : #Koch attaccato da alcuni #negazionisti del #Covid - CdT_Online : L’ex «Mister COVID» ha abbandonato una conferenza a Zurigo dopo che alcune persone lo hanno attaccato sulla gestion… - mattinonline : Insultato Daniel Koch. Lui abbandona la conferenza - LiberaTvTicino : Daniel Koch contestato in conferenza. L'ex 'mister Covid' abbandona la sala - ticinonews : Daniel Koch attaccato dagli scettici a una conferenza -

Ultime Notizie dalla rete : Daniel Koch

Corriere del Ticino

Nei Grigioni è stato annunciato un nuovo contagio nelle ultime 24 ore e nessun decesso; l’ultimo risale a esattamente tre mesi fa, per un totale da inizio pandemia di 50 morti; in Ticino i positivi se ...Brutta serata quella di ieri sera per l’ex delegato per la COVID-19 dell’UFSP Daniel Koch. L’ex «Mister COVID» ha infatti dovuto abbandonare in anticipo una conferenza presso il Grossmünster di Zurigo ...