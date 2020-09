Coronavirus, bambino di un anno contagiato in Marsica: era tornato con i genitori dalle vacanze in Sardegna (Di martedì 8 settembre 2020) Ancora un bambino positivo al Coronavirus. Stavolta ha un anno e vive nella Marsica. A quanto pare la positività sarebbe stata scovata a seguito dei controlli effettuati sui familiari, tornati ... Leggi su leggo

fattoquotidiano : Coronavirus, “basso rischio di diffusione da bambino a bambino e rara la trasmissione ad adulto” - MediasetTgcom24 : Bambino positivo al coronavirus: due classi chiuse a Parigi #coronavirus - Roky99760738 : RT @ilriformista: Primo bambino positivo al #Coronavirus in un asilo del Trentino dopo sei giorni dalla riapertura - ilriformista : Primo bambino positivo al #Coronavirus in un asilo del Trentino dopo sei giorni dalla riapertura - Miti_Vigliero : Coronavirus, scoperto il meccanismo che scatena l'infiammazione nei bimbi Studio congiunto Bambino Gesù-Karolinska… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus bambino

Accade a Roma al traduttore e blogger Andrea D'Ambra: «Errore grave, nessuna protezione dei dati sensibili». A Napoli altri casi di omonimia: medici di base che ricevono risultati di pazienti che non ...Il Dipartimento di Prevenzione in considerazione dei casi emersi in questi giorni in provincia di Arezzo, Grosseto e Siena ha intensificato l’attività di tracciamento dei contatti stretti. Tale attivi ...