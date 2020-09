Conte: «Governo ha l'obbligo di portare a casa il Recovery Plan. Draghi? Nessuna rivalità» (Di martedì 8 settembre 2020) Giuseppe Conte parla delle elezioni regionali, ma anche della maggioranza di governo e del Recovery Fund alla Festa dell'Unità di Modena. «Vorrei non perdessimo di vista che queste... Leggi su ilmattino

matteosalvinimi : #Salvini: Banchi con le rotelle? Il 26 agosto il commissario di governo, indicato da Conte e Azzolina, ha firmato u… - Adnkronos : #Vissani: 'Governo ha ucciso i #ristoranti, ora portiamo #Conte in tribunale' - FerdiGiugliano : Francia ???? e Italia ???? soffrono di problemi strutturali simili: crescita lenta, disoccupazione alta, debito elevato… - erasmodapisa1 : RT @DavelloStefano: Oramai ogni volta che si va al supermercato o alle poste si trova una persona di colore che chiede le elemosina. Certe… - OverlookHotel71 : RT @guidomarchello: 'Salvini liberaci dai negri e dai mongoloidi'. Croci celtiche e svastiche. C'è scritto Salvini. Non Zingaretti, Renzi,… -

Ultime Notizie dalla rete : Conte «Governo

Governo

"Il Libano può contare sull'Italia - prosegue - e sul ruolo che svolgeremo anche in seno all'Ue e alla comunità internazionale". Domani passeremo a visitare l'ospedale che abbiamo attrezzato, l'ospeda ...Con la costituzione delle parti e la formalizzazione in aula della richiesta di rinvio a giudizio, è cominciata dinanzi al gup del Tribunale di Bari Annachiara Mastrorilli l’udienza preliminare nei co ...