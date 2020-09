Complotto Covid, anche James Woods rilancia le tesi cospirazioniste (Di martedì 8 settembre 2020) Cospirazionisti e Covid, un’accoppiata che dallo scoppio della pandemia è andata crescendo e prendendo forza in tutto il mondo. E così se domenica a Roma sono scese in piazza migliaia di persone convinte che le mascherine e le misure di sicurezza per proteggersi dal coronavirus siano in realtà l’inizio di una dittatura, sulla rete l’attore James Woods ha rilanciato un tweet di Joe Biden insinuando che sia una prova del fatto che c’era chi sapeva che il Covid sarebbe arrivato. LEGGI anche > Sono centinaia i morti a causa delle fake news sul Covid 19 Cospirazionisti e Covid, il tweet di James Woods Noto per i suoi ruoli in film come C’era una volta in America ... Leggi su giornalettismo

Lo psichiatra Paolo Crepet è intervenuto su Radio Cusano Campus e sulla manifestazione no mask a Roma ha detto: “E’ il prolungamento di cose che avevamo già visto. Qualche anno fa abbiamo visto i no v ...

Il delegato della Lombardia che ha presentato a Speranza lo studio «segreto» del Cts sul coronavirus in Italia

Lo leggiamo sempre alla voce complotti. C’era o non c’era un piano segreto del governo sul coronavirus in Italia? C’era un elenco di linee di indirizzo o c’era soltanto uno studio che ipotizzava scena ...

