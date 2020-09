Colleferro, parla il compagno di scuola di Willy: “L’ho visto morire mentre provava a difendermi” (Di martedì 8 settembre 2020) Colleferro, il compagno di scuola di Willy: “Voleva difendermi, l’ho visto morire” Era ancora sotto shock quando ha raccontato ai carabinieri di Colleferro quello che è successo nella notte tra sabato 5 e domenica 6 settembre: il compagno di scuola di Willy Monteiro Duarte, il ragazzo italo-capoverdiano di 21 anni morto dopo un pestaggio nella zona dei Castelli Romani, ha parlato agli investigatori della violenta rissa scatenatasi con i quattro ragazzi di Artena, ora in carcere con l’accusa di omicidio preterintenzionale in concorso, aggravato da futili motivi. “Si è messo tra me e loro. Mi stavano picchiando – ha dichiarato – quando ho ... Leggi su tpi

IgorTraboni : Sulla tragedia di Willy parla Vincenzo Apicella vescovo di Velletri-Segni (diocesi che comprende sia Colleferro che… - giorgiozanchini : 8/9: su Colleferro, @ilmanifesto e @radioanchio; parla Locatelli, e quelli di Q, @ilfoglio_it ; int. Berengo Gardin… - paolorm2012 : RT @paolorm2012: 'Erano delle furie, ho visto morire il mio amico'. Colleferro, parla il testimone - morwen_lalaith : RT @_SpaceJay___: Leggo che l'omicidio di #Colleferro è stato etichettato come 'bullismo' e la cosa mi fa schifo dato che si parla di adult… - fey_folk : #Colleferro #WillyMonteiro Parte del problema è anche il fatto che non si vuole riconoscere che c'è un problema. G… -