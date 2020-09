Cesare Battisti inizia lo sciopero della fame e il rifiuto della terapia (Di martedì 8 settembre 2020) Cesare Battisti annuncia lo sciopero della fame e il rifiuto della terapia. Da oltre un anno e mezzo l’ex terrorista dei Proletari armati si trova in isolamento diurno presso il carcere di Oristano. La misura, secondo il suo legale, è "di fatto è del tutto illegittima". Da qui la decisione del suo assistito annunciata con una lettera pubblica. "La morsa del Dipartimento amministrazione penitenziaria messa puntigliosamente in esecuzione dalla autorità del carcere di Oristano - scrive Battisti - ha resistito provocatoriamente a tutti i miei tentativi di far ripristinare la legalità, e la dovuta concessione dei diritti previsti in legge, ma sempre ostinatamente negati. A ... Leggi su blogo

