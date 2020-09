Berlusconi ricoverato, il bollettino: "Il quadro è favorevole. I parametri sono rassicuranti" (Di martedì 8 settembre 2020) Angelo Scarano Il professor Zangrillo fa il punto sulle condizioni di Berlusconi ricoverato al San Raffaele: "Buoni tutti i parametri monitorati" Le condizioni di salute di Silvio Berlusconi sono in progressivo miglioramento. A confermarlo oggi è stato il bollettino riportato dal professor Alberto Zangrillo, esponsabile dell'U.O. di Terapia Intensiva generale e Cardiovascolare dell'IRCCS Ospedale San Raffaele. Le parole del bollettino sono chiare: "Oggi, martedì 8 settembre 2020, possiamo confermare l'osservazione di un quadro clinico in costante evoluzione favorevole. Tutti i parametri clinici ed ematochimici monitorati sono ... Leggi su ilgiornale

