Benedetta Rossi presenta il suo nuovo cane e ottiene mezzo milione di like (Di martedì 8 settembre 2020) Cloud è il nuovo arrivato in casa dopo la morte di Nuvola, scomparsa la scorsa settimana dopo 17 anni Leggi su today

GabriCogliandro : @notpetko Perché affidarsi a Benedetta Rossi o giallo zafferano quando hai un arcangelo che te la può inventare cos… - caro_96_ : Ma quanto è bello il nuovo cane di Benedetta Rossi ?????? - annamariamoscar : Benedetta Rossi, dopo la morte di Nuvola adotta un nuovo cane: 'Benvenuto piccolo Cloud' - QuotidianPost : Benedetta Rossi estasiata: novità in casa della food blogger - LucaStanisci : Benedetta Rossi, dopo Nuvola arriva un nuovo cane: «Abbiamo capito che era destino» -

Ultime Notizie dalla rete : Benedetta Rossi

Benedetta Rossi ritrova il sorriso e porta a casa un nuovo cucciolo. Casualmente si chiama Cloud, Nuvola in inglese, come il loro cane morto un mese fa. Il cucciolo era in cerca di una casa e a quanto ...Daniele De Rossi ha in mente quello che vuolemfare da grande: prima il patentino e poi in pan china, come il padre, con un sogno giallorosso Il futuro di Daniele De Rossi è tutto da srivere ma lui sem ...