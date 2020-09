Battisti: giudice di sorveglianza concede sconto pena. Protesta il figlio di una vittma (Di martedì 8 settembre 2020) Il pronunciamento del magistrato di sorveglianza riconosce la buona condotta di Battisti e 45 giorni di riduzione, la cosiddetta liberazione anticipata. Ma non significa che Battisti deve essere scarcerato, precisa l'avvocato dell'ex terrorista Leggi su firenzepost

ForMaiWork : RT @valy_s: La magistratura e le pene in Italia sono una colossale presa per i fondelli. - domenicot69 : RT @valy_s: La magistratura e le pene in Italia sono una colossale presa per i fondelli. - SilverSlayer_98 : RT @valy_s: La magistratura e le pene in Italia sono una colossale presa per i fondelli. - Roberto_66s : RT @valy_s: La magistratura e le pene in Italia sono una colossale presa per i fondelli. - kickmyballs222 : RT @MarceVann: L'Italia è anche questo: Cesare Battisti libero e l'Orso M49 in carcere. #MaVaffanculo -